Os depoimentos de Ricardo Salgado nos processos Monte Branco e BES podem ser usados como prova na Operação Marquês.

A decisão do Tribunal de Relação contraria o juiz Ivo Rosa, que não queria que as declarações do antigo homem forte do universo Espírito Santo fossem válidas na Operação Marquês.

Os juízes desembargadores dizem mesmo que o magistrado "extravasou a sua competência" que se limita a realizar a instrução.