Debate instrutório da Operação Marquês arranca para o terceiro dia 

O debate instrutório da Operação Marquês entra hoje no terceiro dia com a continuação das alegações do advogado de Henrique Granadeiro, um dos principais arguidos no processo.

O ex-administrador da PT está acusado de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. O Ministério Público sustenta que, entre 2007 e 2012, recebeu mais de 24 milhões de euros através do alegado saco azul do Banco Espírito Santo.

Na sexta-feira, Nuno Líbano Monteiro, o advogado de defesa de Granadeiro, negou a existência de um plano entre o presidente do Conselho de administração da PT e o ex-banqueiro Ricardo Salgado para beneficiar o Grupo Espírito Santo.

O Ministério Público foi a primeira entidade a intervir no debate instrutório. O procurador pediu que os 28 arguidos fossem a julgamento, incluindo o ex-primeiro-ministro, José Sócrates.

Veja também: