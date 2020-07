Debate instrutório da Operação Marquês termina hoje

Termina hoje o debate instrutório da Operação Marquês com as alegações das defesas dos arguidos que não pediram a abertura de instrução. Entre eles está o ex-presidente do Grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado.

O juiz Ivo Rosa deverá anunciar hoje a data em que decidirá quais os arguidos que leva a julgamento. O magistrado já informou que pretende fazer uma declaração, cujo som e imagem que poderão ser gravados

A Operação Marquês conta com 28 arguidos, entre eles o ex-primeiro-ministro José Sócrates.

Receber empréstimos não é crime, afirma defesa de José Sócrates