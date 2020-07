Morreu João Araújo, advogado de Sócrates

Morreu João Araújo, que foi advogado do ex-primeiro-ministro José Sócrates. A par do advogado Pedro Delille, representou Sócrates durante cerca de cinco anos.

O defensor do antigo primeiro-ministro, no âmbito do processo Operação Marquês, sofria de cancro.

João Araújo tornou-se conhecido pela forma polémica como muitas vezes lidava com a comunicação social.

O advogado chegou a set condenado em tribunal ao pagamento de 12.600 euros por difamação e injúria a uma jornalista a quem mandou “tomar banho”.

De acordo com a Rádio Renacença, o velório de João Araújo deverá ocorrer esta quarta-feira na Basílica da Estrela.

João Araújo era advogado desde 31 de outubro de 1977.

