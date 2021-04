Operação Marquês: a decisão

Seis anos depois de ter sido detido, José Sócrates fica a saber esta sexta-feira se segue, ou não, para julgamento na Operação Marquês. Nos últimos anos, o antigo primeiro-ministro saiu de Lisboa, passou a viver na Ericeira, mas não deixou de manter presença no espaço público.

Abandonou Lisboa e nos últimos dois anos está a viver naquele que tem sido o refúgio do antigo primeiro-ministro. É a partir da Ericeira que José Sócrates acompanha o desenrolar da Operação Marquês, prepara a defesa e, apesar da distância em relação a Lisboa, é também a partir da Ericeira que o antigo governante mantém presença no espaço público.

Com considerações sobre a política nacional e decisões da justiça brasileira, como a recente anulação das condenações do antigo presidente Lula da Silva.

Atento ao processo de corrupção Lava Jato e ao destino do antigo Presidente do Brasil, o antigo primeiro-ministro de Portugal acusado no processo de corrupção Operação Marquês tem o destino pendente de um juiz. A decisão de Ivo Rosa é anunciada dois anos depois do início da fase de instrução, numa audiência pública na maior das salas do Campus de Justiça.

