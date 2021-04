Operação Marquês. Marcelo não falou sobre o assunto e Costa remeteu para declarações de há 6 anos

Nas reações políticas às decisões da Operação Marquês, o Presidente da República não falou sobre o assunto e António Costa remeteu para declarações que fez há seis anos.

Num dia decisivo para um ex-primeiro-ministro havia duas hipóteses: ter ou não ter agenda pública. António Costa escolheu o teatro e passou a manhã de sexta-feira a visitar as obras do São Carlos.

O dia do Presidente da República foi cheio e teve de tudo. Foram vários pontos de agenda pública ao longo do dia, como há muito não se via, para assinalar o dia do Combatente.

O Presidente da República, que fala sempre sobre tudo, desta vez ficou em silêncio.

