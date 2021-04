Operação Marquês: Associação Sindical de Juízes diz ser legítimo e saudável escrutínio público

A associação sindical dos juízes considera "inteiramente legítimo e saudável" para o sistema de justiça que a decisão instrutória da Operação Marquês seja escrutinada pela opinião pública e condena o "ataque pessoal" ao juiz Ivo Rosa.

"Pela dimensão, pela demora, pela natureza dos crimes, pelas ramificações no mundo da política e dos negócios, pela importância das pessoas envolvidas e pelo impacto social, é inteiramente legítimo e saudável para o sistema de justiça que a decisão do tribunal no processo conhecido por Operação Marquês seja sujeita ao escrutínio e crítica pública", refere a associação num comunicado enviado à agência Lusa.