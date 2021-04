O novo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público critica o silêncio da Procuradora-Geral da República sobre a polémica relacionada com a decisão instrutória da Operação Marquês.

No dia da tomada de posse, Adão Carvalho alertou para o risco da instrumentalização do Ministério Público por parte do poder político.

Adão Carvalho será o presidente do sindicato nos próximos três anos.