Operação Marquês. Ministério Público pede nulidade da decisão instrutória 

Os procuradores no caso da Operação Marquês criticam Ivo Rosa e pedem a nulidade da decisão instrutória.

Acusam o juiz de usurpar o papel do Ministério Público, ao construir uma nova história, distorcendo os factos narrados na acusação.

No recurso que remeteram para o Tribunal da Relação, a que o jornal Público teve acesso, os procuradores do Ministério Público consideram inepta a interpretação feita por Ivo Rosa no caso Operação Marquês.

Rosário Teixeira e Vítor Pinto qualificam de absurda a versão dos factos que o juiz remeteu para julgamento e pedem a nulidade da decisão instrutória.

José Sócrates e Carlos Santos Silva estão pronunciados cada um por seis crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos. O caso já foi distribuído a um coletivo de juízes, mas ainda não há data marcada para o início do julgamento.