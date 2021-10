Armando Vara sai hoje da prisão

Armando Vara será hoje libertado do Estabelecimento Prisional de Évora.

Em comunicado enviado às redações, o Tribunal de Execução das Penas de Évora informou::

1. Armando António Martins Vara, condenado na pena única de 5 (cinco) anos de prisão pela prática de 3 (três) crimes de tráfico de influência no âmbito do processo n.º 362/08.1JAAVR, foi hoje libertado ao abrigo da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril (Regime Excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia da doença Covid-19), a qual permanece em vigor.