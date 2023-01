José Sócrates está a bloquear o envio do recurso do Ministério Público na Operação Marquês para a Relação de Lisboa.

Quando entregou, no limite do prazo, a resposta ao recurso do Ministério Público já sabia que teria de pagar 204 euros de multa. O antigo primeiro-ministro fez chegar o documento ao tribunal apenas na sexta-feira, sem que, até agora, tenha enviado para a secretaria o comprovativo do pagamento.

A multa subiu entretanto para os 255 euros e tem de ser paga no máximo em 13 dias, caso contrário a resposta do ex-primeiro-ministro será a única a ficar pelo caminho. À espera, nos arquivos do Tribunal Central, ficam até lá as respostas dos outros arguidos, como Carlos Santos Silva.

O pedido há-de chegar à Relação da Lisboa para ser distribuído por um juiz, que há-de receber em mãos as milhares de páginas da Operação Marquês. Mas só depois do pagamento da multa do ex-primeiro-ministro.

Nem José Sócrates, nem a defesa responderam à SIC.