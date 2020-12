Ceias solidárias

De forma a apoiar o setor da restauração, fortemente afetado pela pandemia, e as famílias com maiores dificuldades financeiras, a multinacional Primavera BSS vai oferecer uma ceia de Natal a 300 famílias residentes em vários pontos do território nacional, em parceria com a Refood - organização sem fins lucrativos que atua em todo o território nacional, distribuindo pela população mais carenciada os excedentes dos restaurantes aderentes a esta rede solidária.

O Movimento #MultiplicarONatal surge por iniciativa da Primavera BSS, que este ano irá canalizar a verba habitualmente destinada ao jantar de Natal dos colaboradores para esta causa, proporcionando trabalho aos restaurantes e simultaneamente ajudando as famílias numa altura tão simbólica.

As empresas que queiram fazer parte deste movimento apenas têm de contactar a Refood e a instituição ficará responsável pelo processo logístico de articulação com os restaurantes.

