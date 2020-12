A principal missão é a prestação de auxílio em vários serviços, como por exemplo as compras de mercearia e farmácia e posterior entrega nas casas de quem mais precisa, dentro da sua área de residência.

O projeto criado por 15 jovens universitários pretende reunir voluntários de todo o país. Conta já com mais de 7 mil voluntários.

Pode aceder a esta causa nas contas do movimento no Facebook e no Instagram.

SOS Pandemia, diariamente na SIC Notícias.