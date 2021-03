A associação de Solidariedade e Ação Social de Ramalde tem quase 33 anos e um objetivo desde o início: quebrar o ciclo de pobreza que tende a atravessar gerações.

Por causa do confinamento, as crianças, jovens e idosos deixaram de poder ir à instituição, mas a associação reinventou-se. Conseguiu manter as visitas diárias para assegurar a alimentação e higiene dos mais velhos. E não deixou cair os momentos de animação.