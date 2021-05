Conflitos em Alvalade. "Lamentavelmente, está uma festa estragada"

Rui Santos considera que os conflitos estragaram a festa do título do Sporting, acrescentando que alguma coisa "falhou retundamente" devido à grande afluência de adeptos nas imediações do estádio de Alvalade.

Para o comentador da SIC, devia ter sido criada uma resposta por parte das forças de segurança. "Achei sempre muito estranho um certo silência do planeamento em termos de segurança", apontou.

O Sporting sagrou-se esta terça-feira campeão nacional 19 anos depois. Milhares de adeptos juntaram-se nas imediações do estádio de Alvalade durante o jogo com o Boavista. Alguns adeptos acabaram por se envolver em confrontos com a polícia.