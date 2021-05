Slimani e Adrien Silva felicitam Sporting pelo 19.º título

Os antigos jogadores do Sporting Islam Slimani e Adrien Silva felicitaram o clube 'leonino' pelo 19.º título de campeão português de futebol, com mensagens nas redes sociais.

"Muitos parabéns Sporting Clube de Portugal", escreveu o avançado argelino dos franceses do Lyon, que vestiu a camisola verde e branca entre 2013/14 e o início da temporada de 2016/17, quando foi transferido para os ingleses do Leicester, na sua página no Twitter.