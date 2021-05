Sporting campeão. Bruno de Carvalho reage à conquista do título

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho afirmou esta terça-feira que este é um dia para "esquecer as diferenças" e festejar o título dos 'leões', deixando elogios ao treinador Rúben Amorim, que considerou "um maestro".

Num artigo de opinião no site Bola na Rede, o antigo presidente afirmou que, depois de ter "servido" o Sporting, ver o clube ter sucesso é ainda mais especial, explicando que quem é campeão ao serviço dos 'leões' "entra para a história a letras de ouro".

Bruno de Carvalho presidiu ao clube 'leonino' entre 2013 e 2018, altura em que foi destituído do cargo, em Assembleia Geral. O ex-presidente leonino acabou mesmo por ser expulso de sócio, mas explicou que hoje é um dia para "esquecer" as divergências.

"Hoje é dia de chorar de alegria e de esquecer as diferenças que teimam em não deixar que nos unamos. E, por muito que essas diferenças nos magoem profundamente, hoje é tempo de pensar no que nos liga a todos: o amor pelo Sporting Clube de Portugal! E, seja onde for, comemorem de cabeça bem erguida. Porque merecemos! Todos! Merecemos esta felicidade!", referiu.