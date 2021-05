Sporting campeão. Ex-jogadores festejam feito leonino nas redes sociais

Os ex-jogadores do Sporting Rui Patrício, William Carvalho, Cédric e Daniel Podence foram alguns dos que recorreram às redes sociais para celebrar esta terça-feira a conquista do título de campeão da I Liga de futebol pelo seu antigo clube.

O atual guarda-redes do Wolverhampton e da seleção nacional, que representou a equipa principal dos leões em 12 temporadas, manifestou na rede social Instagram "a maior das felicidades" e endereçou os seus parabéns ao Sporting, colocando uma foto do atual plantel e do treinador Rúben Amorim com a mensagem 'Eu sou Campeão', que, entretanto, já foi partilhada por muitos adeptos nas redes sociais.

A mesma fotografia foi escolhida por William Carvalho, atualmente no Bétis depois de cinco anos de 'leão ao peito'.

"Muitos parabéns, Sporting Clube de Portugal 2020-2021", resumiu o médio internacional português no Instagram, uma mensagem seguida também por Daniel Podence (Wolverhampton): "Muitos parabéns a todos pelo feito".

Já o lateral Cédric, agora no Arsenal e que esteve ao serviço do plantel principal do Sporting durante cinco temporadas, vincou através da sua assessoria de imprensa o orgulho pela vitória 'leonina' na I Liga 2020-2021 e frisou a sua felicidade pelo título enquanto "adepto".

"Olá a toda a família sportinguista. Queria, desde já, dar os parabéns à equipa e a todo o staff, ao clube e a todas as pessoas envolvidas nesta conquista. Eu, como adepto, estou muito orgulhoso do que esta equipa conseguiu atingir, que é excecional, foi uma excelente época. Muitos parabéns, eu como adepto não podia estar mais feliz e orgulhoso. Toda a família e todos os adeptos deste grande clube merecem este tão desejado título, que há tanto esperávamos. Os meus parabéns à equipa, ao treinador e ao staff. Fantástico", disse.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.