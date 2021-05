Sporting sagra-se campeão nacional "sem mácula”

O Sporting sagrou-se com campeão nacional depois de 32 jornadas sem derrotas. Ribeiro Cristóvão, comentador da SIC Notícias, destaca o “dia histórico” para os sportinguistas.

“É um dia histórico para o Sporting e os sportinguistas. Têm todas as razões para comemorar de forma efusiva a conquista deste campeonato. É um percurso sem mácula desta equipa do Sporting que ao fim de 32 jornadas não tem qualquer derrota e esse um facto que abona claramente a favor de Ruben Amorim e dos seus jogadores e que enaltece de forma brilhante esta conquista do Sporting”, disse em reação à vitória dos leões.

O comentador lamentou ainda o facto de a “festa não ter sido abrilhantada com a presença de público”. O jogo aconteceu sem adeptos nas bancadas, devido à pandemia covid-19, mas milhares de adeptos juntaram-se no exterior do estádio de Alvalade para dar apoio à equipa e festejar o título.