Confrontos no Marquês. Adeptos feridos após intervenção musculada da PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tentou conter as investidas dos adeptos do Sporting, na Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, antes de a equipa 'leonina' chegar ao local.

Após várias tentativas de derrubarem as grades que circundavam o local e arremessos de objetos, o corpo de intervenção voltou a atuar, pela segunda vez, no mesmo local, enquanto alguns adeptos faziam deflagrar artefactos pirotécnicos.

Antes mesmo da saída do autocarro panorâmico com o plantel e 'staff' da equipa campeã nacional de futebol do Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde venceu o Boavista, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, assegurando a conquista do título nacional, 19 anos depois da última, tinham ocorrido desacatos entre adeptos e as autoridades.

Devido à pandemia de covid-19, o acesso à rotunda está vedado com grades ao longo das artérias circundantes à praça, com milhares de adeptos 'leoninos' atrás do gradeamento, à espera da passagem dos autocarros panorâmicos com os jogadores e 'staff' sportinguista, que irão desfilar desde o Estádio José Alvalade até este local.

Novamente, alguns adeptos sofreram ferimentos, necessitando de assistência dos bombeiros.

Desde o apito final em Alvalade, uma vasta multidão acorreu ao Marquês de Pombal, que tem a estátua iluminada de verde, em clima de enorme festa e com engenhos pirotécnicos em largo número, como fogo de artifício, tochas ou petardos, mas sem cumprirem qualquer tipo de distanciamento social e muitos até sem utilizar máscara.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.