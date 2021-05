Festejos do título no Porto. Adeptos leoninos celebraram na rotunda da Boavista

No Porto, a rotunda da Boavista foi o palco da festa dos adeptos do Sporting que, mesmo com chuva, não desistiram de celebrar a conquista do título nacional.

Pela noite dentro, a rotunda da Boavista mergulhou num atordoante buzinão, comandado por um desfile de carros de adeptos sedentos por festejar a conquista do título nacional.