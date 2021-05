SIC acompanhou as comemorações de Frederico Varandas após o apito final

A SIC mostra-lhe imagens exclusivas dos bastidores das comemorações do presidente do Sporting, Frederico Varandas, no momento em que o Sporting se sagrou campeão nacional.

Varandas emocionou-se após o apito final e festejou com colegas, amigos e família.

A SIC está a acompanhar o presidente do Sporting durante estes dias de festa e vai mostrar-lhe, em breve no Jornal da Noite, uma reportagem exclusiva.