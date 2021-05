"Ser do Sporting é um amor, nasce connosco". A festa no continente, nas ilhas e em Londres

A festa do título do Sporting fez-se por todo o país, apesar da pandemia. Juntou várias gerações, em que as mais novas viram o clube ser campeão pela primeira vez.

Na Covilhã, os adeptos encheram o centro da cidade. Em Aveiro, viram o jogo no núcleo do clube.

Mais de 200 pessoas celebraram em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Já na festa dos sportinguistas na Madeira houve fogo-de-artifício.

Além fronteiras, houve adeptos - emocionados - a juntarem-se em Londres.