Sporting campeão. Acosta envia "abraço de golo" a todos os "leões"

O antigo futebolista Alberto Acosta felicitou hoje o Sporting, pela conquista do 19.º título de campeão português de futebol, enviando um abraço de golo a todos os 'leões'.

"Felicitações ao clube Sporting Clube de Portugal pelo campeonato! Um abraço de golo para todos os 'leões'", escreveu na sua página no Facebook o ex-avançado do clube, melhor marcador na caminhada para o título de 1999/2000, que, então, pôs fim ao jejum de 18 anos do emblema 'verde e branco'.