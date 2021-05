Sporting campeão. João Pereira e Nuno Santos eram os únicos campeões nacionais do plantel

João Pereira e Nuno Santos, ambos pelo Benfica, são os únicos campeões em 2020/21 pelo Sporting que já tinham conquistado a I Liga portuguesa de futebol, com o treinador Ruben Amorim a ser o mais titulado.

O jovem treinador 'leonino', de 36 anos, foi três vezes campeão pelas 'águias', em 2009/10, 2013/14 e 2014/15, todos sob o comando de Jorge Jesus, que regressou esta temporada ao Benfica.

O experiente João Pereira, de 37 anos, regressou ao Sporting e a Portugal a meio da temporada, repetindo o título conquistado em 2004/05, na sua última temporada a tempo inteiro no Benfica.

Contratado esta temporada ao Rio Ave, Nuno Santos já tinha sido campeão em 2015/16, numa temporada em que fez apenas alguns minutos pela equipa principal das 'águias', sob o comando de Rui Vitória, no encontro com o Belenenses (triunfo por 6-0), na quarta jornada.

Uma das grandes figuras da temporada dos 'leões', o central Sebastián Coates também já tinha títulos nacionais, mas ainda no Uruguai, ao serviço do Nacional de Montevideu, erguendo os troféus em 2008/09, 2010/11, 2011/12, antes de se mudar para o Liverpool.

O guarda-redes Adán teve a oportunidade de se sagrar campeão espanhol em 2010/11, pelo Real Madrid, fazendo três encontros pela mão de José Mourinho, os dois primeiros após uma expulsão de Iker Casillas e o último já na derradeira jornada de consagração.

Outros dos dois jogadores mais experientes dos 'leões', Luís Neto e Antunes, também ostentam títulos nacionais, o central na Rússia, em 2014/15 e 2018/19, pelo Zenit São Petersburgo, e o lateral pelo Dínamo Kiev, erguendo os troféus da liga ucraniana em 2014/15 e 2015/16.

Do plantel que conquistou o último título pelos 'leões', em 2001/02, mantém-se na estrutura Hugo Viana, atual diretor desportivo, que foi titular em 21 dos 34 jogos daquela temporada, marcando um golo, enquanto o antigo guarda-redes Tiago, que alinhou em 18 encontros desse campeonato, integra a equipa técnica de Rúben Amorim.

Luís Maximiano, Feddal, Matheus Reis, Nuno Mendes, Pedro Porro, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, João Palhinha, Matheus Nunes, João Mário, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Dário Essugo, Bruno Tabata, Tiago Tomás, Gonzalo Plata, Paulinho, Jovane Cabral conquistaram o primeiro título nacional, tal como o transferido Vietto.

Entre os que também não acabaram a época, destaque para Sporar, atualmente no Sporting de Braga, vencedor de dois títulos na Suíça (2015/16 e 2016/17, com a camisola do Basileia), dois na Eslováquia (2018/19 e 2019/20, pelo Slovan Bratislava) e um na Eslovénia (2015/16, ao serviço do Olimpija Ljubljana), enquanto Borja foi campeão colombiano em 2016, pelo Santa Fé.

Por seu lado, Wendel consegue dois títulos na mesma época, pois sagra-se campeão pelo Sporting (disputou um jogo) depois de já ter assegurou o título russo, ao serviço do Zenit.