Sporting campeão. Ricardo reconhece mérito e demonstra orgulho no clube

O antigo guarda-redes internacional português Ricardo reconheceu o mérito do Sporting na conquista do título de campeão nacional de futebol de 2020/21, demonstrando o orgulho por ter defendido a baliza 'leonina'.

"Mais do que merecido. Suado, dedicado e com uma união tremenda. Honra e orgulho em ter feito parte desta enorme instituição. Nas vitórias e nas derrotas... Muitos parabéns a todo o 'staff'. Muitos parabéns Sporting Clube de Portugal", escreveu Ricardo, na sua página oficial no Facebook.