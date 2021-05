Sporting recebido na Câmara de Lisboa a 20 de maio

O plantel e a equipa técnica do Sporting vão ser recebidos na Câmara Municipal de Lisboa em 20 de maio, confirmou esta terça-feira a autarquia na rede social Twitter, onde congratulou o clube pelo título da I Liga de futebol.

"A Câmara Municipal de Lisboa felicita o Sporting Clube de Portugal pela brilhante conquista do título de Campeão Nacional de Futebol 2020/2021", pode ler-se na conta da edilidade no Twitter, que indicou ainda não haver hora definida no dia 20 para a receção aos novos campeões nacionais.