Sporting. PSD acusa Governo de estar a perder o discernimento, CDS questiona previsão da festa

Os festejos do título do Sporting foram um dos temas do debate desta quarta-feira com o primeiro-ministro, no Parlamento. O Ministério da Administração Interna já abriu um inquérito.

Assumido benfiquista e depois de ver os festejos do 19.º campeonato do Sporting, o primeiro-ministro já teve dias mais fáceis. Nem 24 horas passaram e os festejos no Marquês de Pombal entraram no Parlamento para aquecer o debate.

O líder do PSD, Rui Rio, acusa o Governo de estar a perder discernimento. Já o CDS questiona o Governo por não ter previsto a festa.

Em resposta, António Costa prefere recusar atirar pedras ao Sporting, aos adeptos ou à polícia e avança com aquilo que diz ser a atitude responsável e diz que o ministro da Administração Interna já abriu um inquérito.

"Todos nós temos bem a noção do que é que é a paixão futebolística", refere o primeiro-ministro.

Garante tirar as ilações devidas quando chegarem as informações, num debate onde sublinhou ter um excelente ministro da Administração Interna.