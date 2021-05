Ao contrário do que aconteceu na semana passada quando o Sporting se sagrou campeão nacional, para o último jogo do campeonato a PSP montou um perímetro de segurança em redor do Estádio José Alvalade.

O jogo está marcado para as 21:45, esta quarta-feira, mas a partir das 15:00 não serão permitidos adeptos junto ao estádio.

Com o reforço do policiamento, o trânsito vai estar condicionado e a PSP quer evitar ajuntamentos.