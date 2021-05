Hoje, no Jornal da Noite

A SIC acompanhou em exclusivo o Presidente do Sporting no dia da conquista do título e nos dias seguintes.

Freederico Varandas conta pormenores que levaram o Sporting a ser campeão nacional. O Presidente leonino quer que o país se reveja no exemplo do clube para triunfar.

A reportagem para ser vista no Jornal da Noite desta sexta-feira.