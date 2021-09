Ministro Eduardo Cabrita ouvido no Parlamento sobre festejos do título do Sporting

O ministro da Administração Interna é ouvido hoje no Parlamento no âmbito do inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) relativo aos festejos do Sporting quando se sagrou campeão nacional de futebol em maio.

O PSD, que pediu a audição parlamentar, acusa o ministro de fugir à responsabilidade quanto às decisões tomadas a 11 de maio.

Os sociais-democratas apontam o dedo a Cabrita por não se ter oposto às celebrações dos adeptos leoninos, desaconselhadas tanto pela PSP como pela Direção-Geral da Saúde.

O relatório da IGAI refere que os festejos junto ao estádio e o cortejo até ao Marquês de Pombal foram acordados entre o Sporting e a Câmara de Lisboa, não tendo sido aceites propostas da PSP sobre modelos distintos de celebração.