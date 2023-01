TAP: o futuro e as polémicas

TAP: Pilotos acusam Galamba de abandonar reunião de forma "inaudita"

ANTÓNIO PEDRO SANTOS

Os representantes do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil estão “estupefactos e incrédulos” com a saída repentina do ministro João Galamba. Pilotos consideram que ministro "não está preparado para o dossier que é a TAP".