TAP: membros da comissão parlamentar de inquérito tomam posse

Os membros da comissão parlamentar de inquérito à TAP tomam esta quarta-feira posse, depois do plenário na Assembleia da República.

A comissão será presidida pelo socialista Jorge Seguro Sanches, antigo secretário de Estado da Defesa.

Todos os partidos vão estar representados, à exceção do PAN e do Livre.

O presidente do PSD desvaloriza o facto de a deputada Patrícia Dantas integrar a comissão quando está a ser julgada por fraude na obtenção de um subsídio.

Este inquérito à TAP foi criado depois da polémica indemnização paga a Alexandra Reis, que será um tema central.

Os deputados deverão chamar Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes, a CEO da TAP e a própria Alexandra Reis para darem explicações sobre o caso.

A proposta do BE para constituir uma comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP foi aprovada no Parlamento no início do mês, contando com a abstenção do PS e PCP e os votos a favor dos restantes.

O objeto desta comissão será "avaliar o exercício da tutela política da gestão da TAP, SGPS, S.A. e da TAP, S.A., em particular no período entre 2020 e 2022, sob controlo público".