Quem é Luís Rodrigues, o novo CEO da TAP?

Não é a primeira vez que assume funções na companhia aérea portuguesa. Entre junho de 2009 e dezembro de 2014 foi administrador executivo na 'holding' TAP SGPS e da TAP S.A (negócio da aviação), e foi também presidente do conselho de administração da TAP Manutenção e Engenharia Brasil e administrador executivo na empresa SPdH — Serviços Portugueses de Handling, S.A.

Como administrador executivo da TAP, liderou a gestão de escalas em mais de 90 destinos, criou e implementou um programa de redução global de custos da companhia e, em abril de 2014, assumiu as funções de 'chief financial officer' [CFO, equivalente a responsável financeiro], tendo liderado, igualmente, as áreas de Recursos Humanos, Relações Laborais, T&I, Compras, Legal, Auditoria e Serviços de Saúde.

Em abril de 2015, assumiu funções como presidente executivo (CEO) da Nova School of Business and Economics Executive Education, no concelho de Cascais (distrito de Lisboa), e professor em Estratégia, Corporate Governance e Liderança Aplicada na mesma instituição.

Entre 2003 e 2008, foi diretor de Marketing da Portugal Telecom. Foi também CEO da Fischer, entre agosto de 2008 e junho de 2009, de onde saiu para a TAP.

Luís Rodrigues é mestre em Economia pela então Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, hoje Nova SBE. Em 2003, frequentou um programa de gestão na Universidade de Harvard. Mais recentemente, em 2020, concluiu o doutoramento em Ciência Política no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.

“Um dos desafios é devolver a confiança na TAP”

Os ministros Fernando Medina e João Galamba anunciaram a exoneração do chairman e da CEO da TAP, revelando em simultâneo que o novo presidente executivo da companhia será Luís Manuel da Silva Rodrigues, atual presidente executivo do grupo SATA.

De acordo com João Galamba, o novo presidente executivo da companhia terá as condições até agora aplicadas à gestora francesa, ou seja, "não auferindo qualquer bónus no desempenho das suas funções".

Na conferência de imprensa, o ministro das Infraestruturas disse ainda que um dos desafios do novo Presidente é devolver a confiança na companhia aérea.