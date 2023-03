TAP: Governo dos Açores critica saída de Luís Rodrigues e fala em "falta de sentido de Estado"

O Governo da República chamou Luís Rodrigues, que estava na presidência da SATA, para a TAP. Porém, o Governo dos Açores não ficou contente e informa que houve falta de "sentido de Estado". Ainda assim, o primeiro-ministro frisou que o Governo regional não tem de concordar.

"Não fomos consultados, mas sim informados sobre a ida de Luís Rodrigues para a TAP. O Governo dos Açores foi informado, não foi consultado. Aquilo que dizemos é que não nos vamos vergar. Não nos vão fazer desistir de salvar a SATA", afirmou Duarte Freitas, secretário das Finanças dos Açores, aos jornalistas na Horta, durante a apresentação das deliberações do Conselho de Governo Regional, na Horta, ilha do Faial.

Duarte Freitas acrescentou que Luís Rodrigues vai manter-se em funções "até final de março", mas realçou que o conselho de administração da SATA "mantém-se com quórum" devido à presença dos dois administradores não executivos indicados pelo Governo Regional.

Todavia, o primeiro-ministro informou pessoalmente o presidente do Governo regional dos Açores por telefone, na segunda-feira, sobre a saída de Luís Rodrigues da SATA.

António Costa não deixou de notar que o líder do Governo regional "não tinha de concordar com a opção".

"Dei a informação, era isso que me competia fazer. Não íamos recrutar uma pessoa que trabalha para uma empresa regional sem ter a gentileza de falar com o presidente do Governo regional", garantiu.