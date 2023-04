TAP: o futuro e as polémicas

António Costa não explica contradições sobre parecer da TAP: “Seria uma total irresponsabilidade”

António Costa recusa explicar as contradições sobre o parecer jurídico para os despedimentos na TAP. O primeiro-ministro diz que seria uma total irresponsabilidade interferir no trabalho do Parlamento e acusa Luís Montenegro de estar a usar a comissão de inquérito como arma de arremesso político.