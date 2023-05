Semana agitada no Parlamento: Galamba e Frederico Pinheiro vão à comissão de inquérito

Os deputados preparam-se para receber na comissão de inquérito à gestão da TAP os três protagonistas de uma história que mistura cenas de pancadaria com serviços secretos. Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, Eugénia Cabaço, chefe de gabinete do ministro e o próprio João Galamba vão ser ouvidos esta semana.

A lista de perguntas a fazer promete ser longa. Desde reuniões secretas entre CEO da TAP, o ministro e deputados do Partido Socialista às notas do ex-adjunto, que afinal sempre existiram, até à história do computador com informação confidencial que acabou por ser recuperado por um agente das secretas.

Os primeiros a prestar esclarecimentos serão o ex-adjunto Frederico Pinheiro e a chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas, Eugénia Cabaço, na quarta-feira. No dia seguinte, quinta-feira, é a vez de João Galamba ser ouvido.