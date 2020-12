Os vários pontapés de saída

Além desses, o "pontapé de saída" é ainda utilizado quando um jogo tenha que reiniciar após a marcação de um golo validado pelo árbitro.

Mas para além desta há outras formas de recomeço previstas nas leis, como os pontapés-livres (direto ou indireto), pontapés de penálti, lançamentos de linha lateral, pontapés de baliza e pontapés de canto (estão todos previstos, em pormenor, entre as Leis 13 e 17).

Há ainda um outro recomeço de jogo - o lançamento de bola ao solo -, que é efetuado quando o árbitro interrompe o jogo sem que a lei exija que esse recomece com qualquer uma das formas acima indicadas.

Se, por acaso, for cometida uma infração quando a bola não estiver em jogo, isso não altera a forma como o encontro deve recomeçar (por exemplo, se houvesse lugar à execução de um pontapé de baliza quando ocorreu a falta, ele seria executado na mesma; o árbitro só podia atuar disciplinarmente, se fosse caso disso).

Quanto às infrações previstas, o que está legislado é o seguinte:

- Se o executante de um pontapé de saída jogar ou tocar a bola uma segunda vez antes que essa seja jogada/tocada por outro jogador, o árbitro deve interromper a partida e conceder à equipa adversária um pontapé-livre indireto. Se esse segundo toque for com a mão/braço na bola, então deve sancionar a infração com pontapé-livre direto.

- Por qualquer outra infração que seja cometida no procedimento do pontapé de saída, o árbitro deve ordenar a sua repetição.

