Quando é que num jogo há bola ao solo?

Regra geral acontece quando a partida tem que ser reiniciada sem que tivesse havido antes uma infração às leis de jogo. Por exemplo, se o jogo parou porque faltou a luz ou porque um espectador entrou em campo e tocou na bola, o jogo, depois de interrompido, tem que ser reiniciado com bola ao solo.

Há não muito tempo, este recomeço sofreu alterações no seu procedimento.

Uma das razões prendeu-se com o facto de, por vezes, resultar em "golos involuntários": um jogador queria devolver a bola ao adversário (por questões de fairplay) e ao pontapeá-la para o outro meio-campo, acabava por introduzir a bola na baliza do opositor (por incrível que pareça, aconteceu várias vezes).

Agora um golo só será considerado legal se, após a execução da bola ao solo, ela tocar em pelo menos dois jogadores antes de entrar numa das balizas.

Se, por acaso, a bola entrar numa das balizas tocada apenas por um jogador, o jogo recomeçará com pontapé de baliza (se foi na do adversário) ou com pontapé de canto (se na própria).

Outro motivo que levou ao reajuste da lei foi o facto daquele ser um momento de tensão, sobretudo quando executado dentro das áreas: os jogadores precipitavam-se para pontapear a bola mesmo antes dela tocar no solo. Ocorreram alguns episódios de conflito e até infrações consideradas evitáveis.

O dilema foi bem resolvido: quando a bola ao solo tiver que ser efectuada no interior de uma área, será lançada apenas para o guarda-redes que defender essa baliza.

Quando for lançada noutra qualquer zona do terreno, será para um jogador da equipa que a detinha antes do jogo ser interrompido. Todos os outros jogadores (colegas e adversários) terão que estar a, pelo menos, quatro metros do local. A aproximação indevida vale o cartão amarelo.

VEJA TAMBÉM: