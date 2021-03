O que podem os jogadores usar em campo?

SEGURANÇA

Convém salientar que os jogadores nunca podem usar jóias, fitas em couro ou plástico, mesmo que tapadas por fita adesiva. Esses artefactos devem ser retirados antes do início da partida.

Para que nada escape a este nível, os jogadores serão inspecionados antes que o jogo comece (o mesmo acontece com os suplentes que forem chamados a jogo).

Se algum atleta infringir (usar jóias sem autorização), o árbitro tem que lhe pedir que retire o artigo em questão. Se não o fizer por não poder ou querer, terá que sair do terreno de jogo na interrupção seguinte. Caso o jogador desobedeça ou volte a colocar essa/outra peça similar, será advertido.

PERDA ACIDENTAL DE CALÇADO/CANELEIRA

Outro aspeto importante está relacionado com a perda acidental de uma bota ou caneleira no decurso do jogo: se isso acontecer, o jogador deve calca-la/substitui-la assim que possível, o mais tardar na paragem seguinte. Se entretanto jogar a bola ou até marcar golo, esse será validado.

OUTROS EQUIPAMENTOS

São permitidas equipamentos de proteção Individual tais como protetores de cabeça, máscaras faciais, joelheiras e cotoveleiras, desde que feitas de material adequado (leve e alcochoado). Bonés de guarda-redes e óculos desportivos também são autorizados.

PROTEÇÕES DE CABEÇA

Aqui a exigência da lei é grande.

Sempre que forem usadas, devem estar separadas da camisola, ser pretas (ou da cor principal da camisola) e estar em conformidade com o equipamento da equipa/jogadores. Não podem constituir perigo para o próprio ou para qualquer jogador nem ter saliências ou elementos que se destaquem da sua superfície.

EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS

Os jogadores só podem usar equipamentos de monitorização de desempenho. Não podem utilizar instrumentos tecnológicos de comunicação com a equipa técnica. Esta também não pode usar material deste género, a menos que o faça por questões táticas ou de segurança.

VEJA TAMBÉM: