Os lances da jornada

1. Moreirense-Sporting: Feddal, dentro da sua á rea, encostou o corpo nas costas de Walterson

O Sporting empatou com o Moreirense a uma bola esta segunda-feira, em jogo a contar para a 25.ª jornada da I Liga, e reduziu a sua vantagem na liderança da prova sobre o FC Porto para oito pontos.

Aos 31 minutos, Feddal, dentro da sua área, encostou o corpo nas costas de Walterson, que caiu. O foco do árbitro esteve na zona superior do corpo e não na inferior (ao nível dos pés).

A decisão foi de não assinalar pontapé de penálti.

2. Moreirense-Sporting: entrada impetuosa de Gon ç alo Franco

Aos 33 minutos, Nuno Mendes lesiona-se após entrada impetuosa de Gonçalo Franco. João Pinheiro sancionou a infração tecnicamente, mas não agiu disciplinarmente.

3. Moreirense-Sporting: golo invalidado

Ao minuto 59, a linha tecnológica do fora de jogo invalidou golo a Pedro Gonçalves, do Sporting, pelo facto do avançado estar adiantado 2 cms em relação ao penúltimo adversário.

4. Benfica-Marítimo: penálti a favor do clube da Luz

O Benfica venceu o Marítimo por 1-0 esta segunda-feira, mantendo-se a três pontos do FC Porto, que está no segundo lugar do campeonato.

Ao minuto 20 do jogo, Hermes tentou claramente desviar a bola, mas não evitou o contacto com o pé direito de Rafa. O árbitro assinalou pontapé de penálti favorável aos encarnados.

