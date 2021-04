Os lances da jornada 26

1. Paços de Ferreira-SL Benfica: cartão vermelho?

O Benfica venceu este sábado o Paços de Ferreira, numa goleada por 5-0, mantendo os três pontos de desvantagem para o FC Porto.

Aos 28 minutos do jogo, Diogo Gonçalves foi advertido pelo árbitro, após entrada mais dura sobre Rebocho. Pediu-se cartão vermelho para o lateral encarnado.

2. Paços de Ferreira-SL Benfica: penálti?

Aos 4 minutos, Jordi saiu dos postes para intercetar a bola, colidindo com Waldschmidt, que corria em sentido contrário. Antes, o avançado alemão foi tocado, nas costas, por Maracas. Pediu-se penálti na Mata Real.

3. Paços de Ferreira-SL Benfica: expulsão

Aos 22 minutos, Stephan Eustáquio foi inicialmente advertido pelo árbitro da partida, mas o VAR recomendou a expulsão do jogador pacense por cometer infração com força excessiva sobre Weigl.

4. Sporting - Famalicão: golo

O Sporting voltou a ceder terreno na I Liga portuguesa de futebol pelo segundo jogo consecutivo, ao empatar este domingo 1-1 na receção ao Famalicão.

Aos 27 minutos do jogo, acontece o golo do empate do Famalicão, na sequência de uma queda de Ivan Jaime na área do Sporting. Pediu-se simulação antes da finalização bem sucedida de Anderson Silva.

