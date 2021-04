Os lances da jornada 27

O Sporting venceu esta sexta-feira o Farense pela vantagem mínima de 0-1, suficiente para garantir mais três pontos.

O único golo da partida foi marcado por Pedro Gonçalves aos 35 minutos.

Aos 43 minutos, Tomás Tavares entrou na área adversária e, com a frente ganha, caiu no solo após contacto com o pé de Nuno Mendes. O árbitro não assinalou infração. Os jogadores do Farense pediram falta para penálti.

A ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE DUARTE GOMES

