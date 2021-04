Os lances da jornada 28

O Benfica venceu esta quinta-feira em casa do Portimonense, por 5-1.

Ao minuto 50, Darwin passou por dois adversários (Lucas e Maurício), acabando por tocar com o braço direito no rosto do central brasileiro.

O árbitro nada assinalou em lance que resultou no segundo golo dos encarnados.

O FC Porto venceu esta quinta-feira o Vitória SC, por 1-0, no Estádio do Dragão.

Ao minuto 53, Mumin desviou a trajetória da bola com o braço direito, após remate de Francisco Conceição. Árbitro e VAR nada assinalaram.

Minuto 90+2'. O braço esquerdo de Mumin atingiu o pescoço e rosto de Marega, em lance ocorrido na área da equipa vimaranense. A equipa de arbitragem nada assinalou.

