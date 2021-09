Análise à jornada 6 do campeonato por Duarte Gomes

Sporting, FC Porto e Benfica saíram vencedores dos jogos da 6.º jornada da I Liga. Os leões venceram no Estoril por 1-0, o FC Porto goleou o Moreirense no Estádio do Dragão e os encarnados reforçaram a liderança frente ao Boavista na Luz.

A arbitragem do Estoril - Sporting esteve a cargo de Tiago Martins, árbitro internacional lisboeta, que assinalou apenas 16 faltas ao longo da partida. O reduzido número de faltas assinaladas terá contribuído para a fluidez do jogo, considera Duarte Gomes.

No jogo entre FC Porto e Moreirense, pautado por muitos lances na área e pelo volume do resultado final (5-1), dois lances, um aos nove minutos e outro aos 75, mereceram a análise do comentador da SIC. As jogadas são idênticas e o critério utilizado foi o mesmo por parte de António Nobre que, na opinão de Duarte Gomes, teve uma arbitragem segura e competente.

No Estádio da Luz, o jogo que opôs o Benfica ao Boavista teve um lapso na arbitragem que podia ter mudado o rumo do jogo. Para Duarte Gomes, a entrada de Otamendi sobre um jogador axedrezado devia ter sido punida com um pontapé de penálti. O árbitro Hugo Miguel optou por não recorrer ao videoárbitro.