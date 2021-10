Penálties por marcar e cartão vermelho por exibir no FC Porto-Boavista

FC Porto-Boavista teve arbitragem francamente infeliz

O FC Porto recebeu e venceu o Boavista por 4-1.

No dérbi da Invicta, o FC Porto inaugurou o marcador aos 21 minutos por intermédio de Luis Díaz. O Boavista respondeu à meia hora de jogo com um golo de Hamache. O FC Porto voltou a adiantar-se no marcador perto do final da primeira parte.

Na segunda parte, foram precisos apenas dois minutos para os “dragões” chegarem ao terceiro golo. O último golo surgiu já em tempo extra. Namaso Loader marcou aos 90+6’, fechando o resultado em 4-1.

Benfica-Estoril: Golo do empate é legal

O Estoril empatou 1-1 com o Benfica.

O Benfica inaugurou o marcador ao segundo minuto de jogo. O golo do empate do Estoril surgiu aos 90 minutos por intermédio de Rosier.

Golos bem anulados no Sporting-Vitória de Guimarães

O Sporting recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 1-0 e colou-se ao FC Porto na liderança do campeonato.

O Sporting marcou o único golo da partida aos 31 minutos, por intermédio de Coates.

