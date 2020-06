Marcelo avisa para os tempos "longos" da justiça e desenvolvimento económico nos 3 anos dos fogos de Pedrógão

Nos 3 anos dos fogos de Pedrógão, Marcelo Rebelo de Sousa chegou para a missa de homenagem às vítimas dizendo que "não podia faltar nesta data".

Se no ano passado esteve em Castanheira de Pera e, no anterior, tinha assinalado o 1º ano dos incêndios em Pedrógão, desta vez a cerimónia religiosa no Convento de Nossa Senhora do Carmo, em Figueiró dos Vinhos, acabou por ser um pouco diferente, devido às regras sanitárias por causa da pandemia de covid-19. No interior, apenas 30 lugares, reservados aos convidados e familiares de vítimas, enquanto no exterior, foi colocado um ecrã gigante para que mais 200 pessoas pudessem assistir à missa.

Desta vez, ao contrário de anos anteriores, o Presidente não teve o Primeiro-ministro ao lado, nem dirigentes partidários, mas em representação do Governo, esteve o Ministro da Administração Interna e a Ministra da Coesão Territorial.

No final, a mensagem de Marcelo foi muito para o que falta fazer neste campo da coesão e desenvolvimento do interior. Para o Presidente da República, há "tempos longos" e demora "a dar o salto" da recuperação económica, assim como a que seja feita justiça, sendo que "a saudade e a dor" persistem.