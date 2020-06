Quando Marcelo chegou, já tarde, o homem - que um dia me tinha dado voz de prisão e que anos mais tarde me pediu desculpa - que muitos no país (ainda) não sabiam identificar ao certo quem era, apertou a mão do Presidente, com vigor, mas fez mais, fez o que costuma fazer Marcelo: puxou-o para si, envolveu o homem dos afetos num longo abraço, sussurrou-lhe ao ouvido umas palavras breves e, por um momento, desabou numa espécia de pranto amparado das câmaras pelo ombro do Presidente, que o afagava daquela forma que só Marcelo sabe fazer.

O abraço durou alguns segundos, tempo que é uma eternidade em televisão e em direto.

Nesse momento, naquela noite, percebi que afinal o número de «vítimas mortais» que ía sendo atualizado a conta-gotas seria, seguramente, muito maior, quando aquela noite desse lugar à manhã do dia seguinte e pudéssemos, como dizia Camões, ver «claramente visto».

Os números que, neste caso, são muito mais do que isso, porque se referiam a pessoas que tinham morrido, estavam sempre a subir. Mas subiam devagar, sem alarmes, mais quatro, mais sete...

Na régie da emissão mais vista de sempre nos canais de notícias, aquela noite era infernal para quem estava longe, à distância.

Apesar da adrenalina do momento, a cada «atualização» do número de «vítimas mortais», o soco no estômago paralisava-nos.

Lá, onde tudo já tinha acontecido, no lugar onde já nada havia a fazer, a cada hora que entrava pela noite chegavam mais notícias, mais más notícias.

Mais números, que correspondiam a mais pessoas.

Naquela noite, aquele abraço do senhor que nessa altura (ainda) poucos no país sabiam quem era, no murmúrio ao ouvido do Presidente, no pranto escondido atrás do ombro de Marcelo, revelava muito mais do que aquilo que já sabíamos.

De acidente, o tema assumiria contornos de tragédia.

Na manhã seguinte àquela noite, uma pequena câmara agarrada a um aparelho que voa revelava, pela primeira vez, ainda com o calor do incêndio, misturado com a neblina da madrugada e a brisa da manhã, um cenário que nenhum de nós, jamais, poderá esquecer.

Naquela noite, em Pedrógão e arredores, em que o fogo tomou conta de vidas, em que quem regressava a casa não chegou a meter a chave na porta, em que há histórias de sobrevivência misturadas com o horror da morte, em que pessoas ficaram encurraladas pelo fogo, em que as comunicações não funcionaram, em que as estradam foram erradamente cortadas, em que ninguém mandava porque era domingo, em que o Estado (que somos nós) nos falhou, em que tudo correu mal e dezenas pagaram esses erros, omissões, desleixos e azares com a vida, naquela noite o senhor que puxou Marcelo para um abraço, lhe sussurou umas palavras ao ouvido e escondeu o pranto no ombro do Presidente, naquela noite ela já sabia mais do que nós, mais cedo do que nós.

Por isso ele começou a sofrer mais cedo do que nós.

Naquela noite.