Pedrógão Grande. Data de início do julgamento pode ser adiada

O Ministério Público quer que o processo dos incêndios de Pedrógão deixe de ter a classificação "mega" e, por isso, admite uma mudança no coletivo de juízes.

A procuradora Ana Maria Mexia diz que o caso não pode ser um megaprocesso porque só tem 10 arguidos, ao contrário dos 20 que a lei define como mínimo.

Com o recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra, a procuradora acredita que o julgamento marcado para segunda-feira vai voltar a ser adiado.

De acordo com uma fonte judicial, a juíza Maria Clara Santos deve deliberar no primeiro dia do julgamento se o caso prossegue ou fica suspenso até uma decisão.