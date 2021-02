Covid-19. Juntas de Freguesia atualizam contactos dos utentes para facilitar vacinação

Os presidentes de Juntas de Freguesia da região de Bragança estão a atualizar os contactos dos idosos no portal de saúde para que possam ser chamados para a vacinação contra a covid-19. Até agora foram detetadas algumas situações que impediam o contacto com os utentes mais idosos.

Há utentes que não têm o número de telefone incluído na base de dados da Direção-Geral de Saúde, outros que não estão inscritos na base de dados porque nunca utilizaram os serviços de saúde familiar. Há ainda situações em que os utentes, apesar de terem telemóvel, não conseguem ler as mensagens enviadas.

Na Lousã, a Câmara Municipal montou um sistema de apoio para garantir que ninguém ficava por contactar. O centro de chamadas funciona no mesmo local onde decorre a vacinação. Se o contacto não for possível tenta-se encontrar as pessoas em causa através da Junta de Freguesia.

Quem já tem marcação pode também contar com transporte da autarquia. No concelho da Lousã, foram identificados 1.350 utentes com mais de 80 anos, dos quais 360 ficarão vacinados até ao final de sábado.